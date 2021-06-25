Каспер Шмейхель назвал валлийца Уорда первоклассным вратарем
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель похвалил своего партнера по «Лестеру» Данни Уорда, который играет за сборную Уэльса.
Датчане сыграют с валлийцами в 1/8 финала чемпионата Европы.
«Перед нами будет первоклассный вратарь. Если видели его в игре, то знаете, что в его арсенале есть все необходимые качества. Это цельный и очень спокойный голкипер. Регулярно вижу его в игре и за клуб, и за сборную — он все делает фантастически здорово», — приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.
Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня в Амстердаме. Начало — в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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