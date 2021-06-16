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Погба вслед за Роналду убрал бутылку безалкогольного пива на пресс-конференции после победы над Германией

10:23
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба посетил пресс-конференцию после победы в матче Евро-2020 над Германией (1:0).

28-летний хавбек перед началом пресс-конференции убрал стоящую перед собой бутылку безалкогольного пива, чья компания является официальным спонсором турнира.

Ранее подобное сделал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который отодвинул от себя бутылки с газировкой.

Франция обыграла Германию со счетом 1:0. Следующий матч на Евро-2020 французы проведут 19 июня против Венгрии, Германия в тот же день встретится с Португалией.

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи