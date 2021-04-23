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УЕФА утвердил города Евро-2020: без Дублина и Бильбао, с Мюнхеном и Севильей

14:20
Кубок чемпионов Европы. Фото Reuters
Кубок чемпионов Европы. Фото Reuters
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Исполком УЕФА на своем заседании в Монтре принял итоговое решение по городам чемпионата Европы по футболу.

Утвержден перенос матчей Евро-2020 из Дублина — в Санкт-Петербург и Лондон, из Бильбао — в Севилью.

Три матча группового турнира, которые должны были состояться в столице Ирландии, состоятся в России. Санкт-Петербург примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Игра 1/8 финала турнира, которую должен был принять Дублин 29 июня, состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Четыре матча, которые изначально планировалось провести в Бильбао, пройдут в Севилье. После решения местных властей стало ясно, что болельщики вряд ли смогут присутствовать на запланированных в Бильбао матчах. Организацию этих игр поддержали власти автономной области Андалусия.

Севилья примет встречи Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня), Словакия — Испания (23 июня), а также одну игру 1/8 финала турнира, которая запланирована на 27 июня. На трех матчах группы Е и одной встрече первого рауда плей-офф в этом городе будет присутствовать 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

Кроме того, исполком УЕФА получил подтверждение от властей Мюнхена, что все четыре матча турнира в этом городе пройдут в присутствии минимум 14 500 зрителей. В результате этого Мюнхен был подтвержден в качестве одного из хозяев чемпионата Европы. Город примет матчи Франция — Германия (15 июня), Португалия — Германия (19 июня) и Германия — Венгрия (23 июня) и одну игру 1/4 финала турнира, которая запланирована на 2 июля.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Итоговый список 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0268-121bc78c82d5-1ba16401b4f0-1000--euro-2020-venue-changes/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России