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Чеферин прокомментировал перенос матчей Евро-2020 из Дублина и Бильбао

14:09
Александер Чеферин. Фото Reuters
Александер Чеферин. Фото Reuters
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Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал перенос матчей чемпионата Европы-2020 из Дублина и Бильбао в Севилью и Санкт-Петербург.

«Мы усердно работали с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на матчах. Я очень рад, что мы можем увидеть зрителей на всех играх, чтобы они смогли наблюдать футбол национальных сборных по всему континенту», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Также УЕФА выразила признательность национальным и региональным правительствам Испании и Ирландии, а также всем организаторам в этих странах за их приверженность, профессионализм и усилия за последние годы.

23 апреля исполком УЕФА принял решение о переносе матчей Евро-2020 из Бильбао и Дублина в Севилью и Санкт-Петербург в связи с тем, что власти городов не могут гарантировать необходимое минимальное количество зрителей на стадионах.

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