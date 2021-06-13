Футболист сборной Бельгии Кастань отказался оперироваться в России

В сборной Бельгии не захотели оперировать крайнего защитника Тимоти Кастань в России, информирует «Мутко против».

Как отмечается, вчера вечером после матча Россия — Бельгия (3:0) в одной из больниц на Крестовском острове сразу несколько врачей занимались Кастанем.

Изначально было предположение, что игроку может понадобиться срочная операция. Футболисту была сделана томография, которая показала сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса.

Однако, как это обычно бывает при подобных множественных переломах, у Кастаня возник сильный отек, вынуждающий перенести операцию на 3-4 дня.

Футболисту было предложено остаться в Питере и получить необходимую помощь, но врачи сборной Бельгии настояли на его возвращении на родину.

Напомним, на 25-й минуте встречи Кастань столкнулся с Далером Кузяевым. Оба футболиста были заменены после инцидента. Сообщалось, что турнир для игрока «Лестера» закончен.