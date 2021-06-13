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Футболист сборной Бельгии Кастань отказался оперироваться в России

10:55
Тимоти Кастаня. Фото Twitter
Тимоти Кастаня. Фото Twitter
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В сборной Бельгии не захотели оперировать крайнего защитника Тимоти Кастань в России, информирует «Мутко против».

Как отмечается, вчера вечером после матча Россия — Бельгия (3:0) в одной из больниц на Крестовском острове сразу несколько врачей занимались Кастанем.

Изначально было предположение, что игроку может понадобиться срочная операция. Футболисту была сделана томография, которая показала сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса.

Однако, как это обычно бывает при подобных множественных переломах, у Кастаня возник сильный отек, вынуждающий перенести операцию на 3-4 дня.

Футболисту было предложено остаться в Питере и получить необходимую помощь, но врачи сборной Бельгии настояли на его возвращении на родину.

Напомним, на 25-й минуте встречи Кастань столкнулся с Далером Кузяевым. Оба футболиста были заменены после инцидента. Сообщалось, что турнир для игрока «Лестера» закончен.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Результаты опроса

проголосовало: 7831
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии?
Антон Шунин
4.5%
Марио Фернандес
15.4%
Дмитрий Баринов
0.9%
Георгий Джикия
22.3%
Андрей Семенов
12.6%
Юрий Жирков
2.2%
Роман Зобнин
1.4%
Магомед Оздоев
1.0%
Далер Кузяев
1.0%
Александр Головин
18.6%
Артем Дзюба
11.5%
Денис Черышев
1.6%
Вячеслав Караваев
0.7%
Игорь Дивеев
0.7%
Максим Мухин
3.0%
Алексей Миранчук
2.7%
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи