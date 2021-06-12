«Тоттенхэм» поддержал Эриксена, который потерял сознание в матче Евро-2020

«Тоттенхэм» в Twitter пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.

«Все наши мысли с Кристианом Эриксеном и его семьей. Выздоравливай скорее, Кристиан. С тобой вся семья «шпор», — говорится в сообщении клуба.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. ?? ? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Get well soon, Christian. The whole Spurs family is with you. ? https://t.co/Rmwd4Wq8R6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Эриксен потерял сознание в первом тайме игры с Финляндией на чемпионате Европы. Врачи пытались его реанимировать.

Игра была прервана «по медицинским причинам». Эриксен несколько минут пролежал на газоне. Потом медики унесли его с поля.

Сообщается, что футболист пришел в сознание. Он находится в больнице, где его ждут дополнительные обследования.

Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 по 2020 год. В составе английского клуба он провел 305 матчей во всех турнирах и 69 мячей.