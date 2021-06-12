Эриксен находится в сознании и ожидает дополнительных тестов
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание. Он находится в больнице, где его ждут дополнительные обследования, сообщает пресс-служба Федерации футбола Дании.
После вбрасывания мяча из-за боковой линии на 44-й минуте 29-летний хавбек без сознания упал на газон. Врачи сборной и медицинские бригады стадиона оказали неотложную помощь футболисту, приведя его в сознание, после чего он был госпитализирован.
Из-за эпизода сейчас делегаты и представители обеих сборных обсуждают, в каком формате и когда игра будет продолжена.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю