Цорн пожелал здоровья потерявшему сознание Эриксену
Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча группы B против Финляндии.
12 июня 29-летний футболист потерял сознание и упал на поле около одной из трибун в первом тайме встречи в Копенгагене. Позже стало известно, что Эриксен был доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось.
— Это трагическая ситуация, — сказал «СЭ» Цорн. — Всегда неприятно, когда такие происшествия происходят на поле. Очень надеюсь, что у Кристиана всё хорошо. По последней информации, всё нормально, его реанимировали. Надеемся, что он поправится. Желаю ему здоровья.
(Севастиан Терлецкий)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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