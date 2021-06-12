Цорн пожелал здоровья потерявшему сознание Эриксену

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча группы B против Финляндии.

12 июня 29-летний футболист потерял сознание и упал на поле около одной из трибун в первом тайме встречи в Копенгагене. Позже стало известно, что Эриксен был доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось.

— Это трагическая ситуация, — сказал «СЭ» Цорн. — Всегда неприятно, когда такие происшествия происходят на поле. Очень надеюсь, что у Кристиана всё хорошо. По последней информации, всё нормально, его реанимировали. Надеемся, что он поправится. Желаю ему здоровья.

(Севастиан Терлецкий)