Футболисты сборной Венгрии спели гимн вместе с фанатами после поражения от Португалии
21:10
Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла Венгрию в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
После завершения матча все футболисты сборной Венгрии подошли к трибуне с венгерскими болельщиками. Они вместе исполнили гимн страны.
Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех стадионов, принимающих матчи чемпионата Европы, только в Будапеште разрешено заполнять арену на 100%.
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