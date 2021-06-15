Футболисты сборной Венгрии спели гимн вместе с фанатами после поражения от Португалии

Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла Венгрию в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

После завершения матча все футболисты сборной Венгрии подошли к трибуне с венгерскими болельщиками. Они вместе исполнили гимн страны.

Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех стадионов, принимающих матчи чемпионата Европы, только в Будапеште разрешено заполнять арену на 100%.