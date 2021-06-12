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Тина Канделаки: «Сборная Турции выступила в роли безусловной жертвы»

01:30
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Генеральный продюсер Тина Канделаки поделилась впечатлениями от стартового матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3).

«Бурлящий Рим, сумасшедшая поддержка трибун и более чем очевидное превосходство хозяев поля, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Мир соскучился по большому футболу.

Что ни говори, а клубные турниры — это все-таки совсем другая история. Что же до Евро, то это соревнование волнует, объединяет и, в случае с Турцией, разочаровывает целые народы нашего континента.

Сборная Турции выступила в этой истории в роли безусловной жертвы. 3:0 в пользу итальянцев — это по делу. Скрытые фавориты Евро хотят быть его явными фаворитами".

Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. Это произошло на 53-й минуте. На 66-й минуте второй мяч провел Чиро Иммобиле. Лоренцо Инсинье на 79-й минуте сделал счет крупным.

Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/8701

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