Тина Канделаки: «Сборная Турции выступила в роли безусловной жертвы»
Генеральный продюсер Тина Канделаки поделилась впечатлениями от стартового матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3).
«Бурлящий Рим, сумасшедшая поддержка трибун и более чем очевидное превосходство хозяев поля, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Мир соскучился по большому футболу.
Что ни говори, а клубные турниры — это все-таки совсем другая история. Что же до Евро, то это соревнование волнует, объединяет и, в случае с Турцией, разочаровывает целые народы нашего континента.
Сборная Турции выступила в этой истории в роли безусловной жертвы. 3:0 в пользу итальянцев — это по делу. Скрытые фавориты Евро хотят быть его явными фаворитами".
Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. Это произошло на 53-й минуте. На 66-й минуте второй мяч провел Чиро Иммобиле. Лоренцо Инсинье на 79-й минуте сделал счет крупным.
Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.
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