Губерниев — о Слуцком на Первом: «Прислушался к критике и советам признанного мастера эфира»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на матче Евро-2020 Турция — Италия (0:3) в эфире Первого канала.
«Слуцкий, кстати, очень здорово отработал на Первом канале! Прислушался к критике и советам признанного мастера эфира», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ранее Губерниев раскритиковал Слуцкого за его высказывание о Тине Канделаки. Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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