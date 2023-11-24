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Сегодня, 14:35

Тикнизян поблагодарил Федерацию футбола Армении за возможность выступать в национальной сборной

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в соцсетях подвел итоги выступления сборной Армении в отборе Евро-2024.

«Подошел к концу квалификационный этап Евро-2024. К сожалению, наша команда осталась без этого турнира.

Хотелось бы выразить огромную благодарность болельщикам, стране и федерации за то, что прпедоставили мне возможность выступать за с сборную Армении. Для меня это было честью. Дай Бог, чтобы самые большие победы ждали нас впереди», — написал Тикнизян в своем аккаунте.

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024 и потеряла все шансы на попадание в финальную часть турнира.

24-летний Тикнизян провел 8 матчей за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Наяир Тикнизян
Футбол
Сборная Армении по футболу
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