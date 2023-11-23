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Плей-офф Евро: Алип не сыграет с Грецией, Кварацхелия — с Люксембургом

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», четыре футболиста пропустят первые матчи плей-офф за право сыграть на чемпионате Европы в 2024 году. Из-за дисквалификации 21 марта будущего года не смогут помочь своим сборным Нуралы Алип (Казахстан), Хвича Кварацхелия (Грузия), Ренато Гойкович (Босния) и Данель Синани (Люксембург).

Алип 20 ноября во встрече со Словенией (1:2) получил третью желтую карточку в отборочном турнире, а вместе с ней — автоматическую дисквалификацию на одну игру. Он не выйдет на поле во встрече с Грецией.

Кварацхелии вынесли «лишнее» предупреждение 19 ноября в матче с Испанией (1:3). Он пропустит встречу с Люксембургом.

Гойкович тоже 19-го числа заработал удаление в матче со Словакией (1:2) и не сыграет с Украиной. В тот же день выгнали с поля Синани, что не помешало люксембуржцам победить команду Лихтенштейна (1:0). Он пропустит полуфинал с Грузией.

Хвича Кварацхелия
Сборная Грузии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Нуралы Алип
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