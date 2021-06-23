Телеведущий Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
15:58
Телеведущий Андрей Норкин анекдотом подвел итог выступления сборной России на чемпионате Европы.
Российская команда в понедельник уступила сборной Дании со счетом 1:4 и заняла четвертое место в группе, не попав в плей-офф
«Чемпионат Европы по футболу, слава Богу, будет дальше продолжаться без нервотрепки. Все произошло ровно так, как описывалось в старинном анекдоте: «Ты за кого будешь болеть на чемпионате, за наших, а потом?» — сказал Норкин в эфире НТВ.
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