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Телеведущий Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020

15:58
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Телеведущий Андрей Норкин анекдотом подвел итог выступления сборной России на чемпионате Европы.

Российская команда в понедельник уступила сборной Дании со счетом 1:4 и заняла четвертое место в группе, не попав в плей-офф

«Чемпионат Европы по футболу, слава Богу, будет дальше продолжаться без нервотрепки. Все произошло ровно так, как описывалось в старинном анекдоте: «Ты за кого будешь болеть на чемпионате, за наших, а потом?» — сказал Норкин в эфире НТВ.

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