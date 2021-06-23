Точилин заявил, что ждал большего от Миранчука и Головина на Евро

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин в интервью «Известиям» прокомментировал выступление Александра Головина и Алексея Миранчука на чемпионате Европы.

— Но было ли светлое пятно в нашей команде?

— В то же время никого нельзя выделить. Не нашлось у нас лидера, который мог повести за собой остальных и полностью раскрыться.

— Получается, Головин и Миранчук переоценены?

— Миранчук забил хороший гол финнам, но это финны. Мы одержали тогда победу за счет уровня его мастерства. Но больше особо вспомнить нечего. Он пока ведь и в «Аталанте» не стал игроком стартового состава, нередко остается в запасе. Наверное, ему еще нужно время, чтобы прибавить.

— А Головин?

— Значит, не тот у Александра уровень, чтобы в одиночку выигрывать матчи. Понятно, мы ждали от него большего. Но результативными действиями на турнире он так и не отметился. Ниже определенной планки Головин все равно не опускается, но этого не хватило для успеха. При этом сейчас даже Месси один редко решает исходы встреч. Должна быть какая-то подмога, командная игра. Нет, я бы не сказал, что мы переоценили Головина и Миранчука. Скорее просто ждем от них большего, потому что они уехали в Европу.