Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:37

Тедеско — перед дебютным матчем в сборной Бельгии: «Прошу понимания, но не терпения, ведь я амбициозен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о своей работе перед дебютным матчем в национальной команде.

«Думаю, все понимают, что для некоторых вещей нужно время. Посмотрите на «Ливерпуль». Этой команде потребовалось два-три года, чтобы быть полностью готовой. Как и «Арсеналу», сейчас занимающему первое место в АПЛ. Я прошу понимания, но не терпения, ведь я амбициозен», — цитирует Тедеско Nieuwsblad.be.

37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года. 24 марта он проведет дебютный матч против Швеции в стартовом матче отбора к Евро-2024. Начало встречи — в 22.45 по Москве.

1
1
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»
Дзюба изображает Черышева
Останкинская башня в цветах флага России
Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро-2020
Россия — на Евро-2020! Как Кипр болел за наших
Кудряшов: «России важно стать первой в группе»
Гильерме: «Теперь хотим обыграть Кипр»
Комличенко: «Сказал Дзюбе, что он — машина»
Дзюба: «Гимн России круче гимна Лиги чемпионов»
Леонид Федун: о сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы-2024: Франция — Нидерланды и другие матчи 24 марта
Новости
RSS RSS
Все новости