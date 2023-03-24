Тарханов рассказал, за какими сборными будет следить в отборе на Евро-2024

Российский тренер Александр Тарханов объяснил, почему будет следить за квалификацией чемпионата Европы-2024.

«Буду следить за квалификацией в целом, чтобы понимать, что из себя представляют европейские сборные. Но особое внимание уделю командам бывших республик Советского Союза. Сборным Казахстана, Армении, Грузии. Выйти в финальную часть чемпионата Европы им будет тяжело. Например, Казахстан вчера проиграл на своем поле Словении», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

В отборочных матчах к чемпионату Европы-2024 сыграют 53 сборные. 24 из них выйдут в финальную часть, которая пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Сборная России не принимает участия в квалификации Евро-2024 из-за отстранения от международных соревнований.