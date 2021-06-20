Стал известен соперник России по 1/8 финала Евро в случае попадания сборной в плей-офф со второго места группы

В группе А чемпионата Европы завершились два матча заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Сборная Италии переиграла команду Уэльса (1:0), а Швейцария победила Турцию (3:1).

В этом квартете сборная Италии заняла первое место. Валлийцы опередили швейцарцев по дополнительным показателям и сохранили вторую строчку.

Именно сборная Уэльса может стать соперником сборной России в 1/8 финала турнира, если российская команда займет второе место в группе B.

Россияне проведут решающий для себя матч 21 июня в Копенгагене. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Дании.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).