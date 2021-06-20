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Дубль Шакири принес Швейцарии победу над Турцией

20:51
20 июня. Швейцария — Турция — 3:1. Фото AFP
20 июня. Швейцария — Турция — 3:1. Фото AFP
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Сборная Швейцарии победила команду Турции в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Швейцарцы одержали победу со счетом 3:1.

Дубль оформил полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири. Еще один гол записал в свой актив нападающий Харис Сеферович? который открыл счет в матче.

Во всех трех случаях партнерам ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер.

Автором единственного гола в составе сборной Турции стал полузащитник Ирфан Кахветжи.

Швейцария набрала 4 очка, но осталась на третьем месте в группе. Она не смогла обойти команду Уэльса, уступив по дополнительным показателям. Турция не набрала ни одного очка на этом турнире и завершила групповой этап на последнем месте в своем квартете.

Чемпионат Европы

Группа A

Швейцария — Турция — 3:1 (2:0)

Голы: Сеферович, 6 (1:0). Шакири, 26 (2:0). Ирфан Кахветжи, 62 (2:1). Шакири, 68 (3:1).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Видмер (Мбабу, 90), Эльведи, Аканджи, Шакири (Варгас, 75), Джака, Цубер (Бенито, 85), Фройлер, Сеферович (Гавранович, 75), Эмболо (Мехмеди, 86).

Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан (Окай Йокушлу, 63), Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерт Мюльдюр, Мерих Демирал, Озан Туфан (Юсуф Языджи, 63), Хакан Чалханоглу (Дорухан Токез, 86), Ирфан Кахветжи, Бурак Йылмаз, Дженгиз Юндер (Кенан Караман, 80).

Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 70. Зеки Челик, 75. Чаглар Сеюнджю, 76. Джака, 78.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт, Фриц (все — Германия).

20 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/final/groups/

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