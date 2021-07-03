Спинаццола пропустит 5-6 месяцев из-за травмы
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Футболист «Ромы» на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах.
У 28-летнего игрока подтвержден разрыв ахиллова сухожилия. На восстановление ему потребуется 5-6 месяцев, сообщает Sky Italia.
Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро — в играх против Турции и Австрии. Полуфинал Евро-2020 между Италией и Испанией состоится 6 июля в Лондоне.
В прошлом сезоне 28-летний Спинаццола провел за «Рому» 39 матчей, забив 2 мяча и отдав 8 голевых передач.
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