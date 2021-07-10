Спинаццола прилетел в Лондон, чтобы поддержать сборную Италии в финале

Травмированный защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола прилетел в Лондон. В сети появились фото, как он идет от самолета, опираясь на костыли.

Спинаццола не сможет принять участия в финале из-за серьезной травмы, полученной в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). На восстановление после операции ему потребуется до полугода.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.