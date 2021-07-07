Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Спинаццола эмоционально отпраздновал победу над Испанией

01:23
Теги:

Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.

Итальянский защитник Леонардо Спинаццола не смог принять участие в игре из-за серьезной травмы в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покинул поле на носилках. На восстановление потребуется до полугода.

«Рома» опубликовала в Twitter видео, на котором Спинаццола эмоциональной отреагировал на победу Италии над Испанией в серии пенальти.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — в финале Евро! Команда Манчини выбила блестящую Испанию
Манчини огорчен отсутствием болельщиков из Италии на полуфинале Евро с Испанией
«Каждый день бегает вокруг магазина с алкоголем». Как Александр Емельяненко снова перезапускает карьеру
Испания впервые в истории проиграла полуфинальный матч чемпионата Европы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля