Спинаццола эмоционально отпраздновал победу над Испанией
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Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.
Итальянский защитник Леонардо Спинаццола не смог принять участие в игре из-за серьезной травмы в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покинул поле на носилках. На восстановление потребуется до полугода.
«Рома» опубликовала в Twitter видео, на котором Спинаццола эмоциональной отреагировал на победу Италии над Испанией в серии пенальти.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
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