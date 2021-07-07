Спинаццола эмоционально отпраздновал победу над Испанией

Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.

Итальянский защитник Леонардо Спинаццола не смог принять участие в игре из-за серьезной травмы в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покинул поле на носилках. На восстановление потребуется до полугода.

«Рома» опубликовала в Twitter видео, на котором Спинаццола эмоциональной отреагировал на победу Италии над Испанией в серии пенальти.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.