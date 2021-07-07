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Италия в десятый раз вышла в финал крупного турнира

01:20
Футболисты сборной Италии. Фото AFP
Футболисты сборной Италии. Фото AFP
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Сборная Италии вышла в финал Евро-2020. В полуфинале команда прошла сборную Испании (1:1, пенальти — 4:2).

Для итальянцев это будет десятый финал крупного турнира (чемпионатов мира и Европы). Больше финалов только у Германии (14). Итальянцы один раз выиграли чемпионат Европы и четырежды — чемпионат мира.

Соперник сборной Италии определится в матче Англия — Дания. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. 11 июля на этой же арене пройдет финал турнира.

Италия — Испания

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Евгений Петров все материалы автора

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