Италия в десятый раз вышла в финал крупного турнира

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020. В полуфинале команда прошла сборную Испании (1:1, пенальти — 4:2).

10 — Italy are the second team to progress to the final in 10 different editions between European Champions and World Cups, after Germany (14). Ol?.#EURO2020 #ITAESP pic.twitter.com/JIYtxQ8eNi — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021

Для итальянцев это будет десятый финал крупного турнира (чемпионатов мира и Европы). Больше финалов только у Германии (14). Итальянцы один раз выиграли чемпионат Европы и четырежды — чемпионат мира.

Соперник сборной Италии определится в матче Англия — Дания. Игра состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. 11 июля на этой же арене пройдет финал турнира.