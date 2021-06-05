«Спартак» поздравил Джикию, который в третий раз подряд признан лучшим игроком матча сборной России

Пресс-служба «Спартака» в Twitter поздравила защитника Георгия Джикию, который был признан болельщиками лучшим игроком сборной России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).

«Третья подряд награда лучшему игроку матча для Георгия Джикия! В этот раз кэп разделил ее с партнерами по команде», — говорится в сообщении «Спартака».

? Словакия

? Польша

? Болгария



Третья подряд награда лучшему игроку матча для Георгия Джикия! ?



В этот раз кэп разделил её с партнерами по команде ?? pic.twitter.com/WrlAwpAIlm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 5, 2021

Для 27-летнего футболиста эта награда стала третьей кряду. Ранее он признавался лучшим в матчах с Польшей (1:1) и Словакии (1:2).

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.