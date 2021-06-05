Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Спартак» поздравил Джикию, который в третий раз подряд признан лучшим игроком матча сборной России

22:05
Теги:

Пресс-служба «Спартака» в Twitter поздравила защитника Георгия Джикию, который был признан болельщиками лучшим игроком сборной России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).

«Третья подряд награда лучшему игроку матча для Георгия Джикия! В этот раз кэп разделил ее с партнерами по команде», — говорится в сообщении «Спартака».

Для 27-летнего футболиста эта награда стала третьей кряду. Ранее он признавался лучшим в матчах с Польшей (1:1) и Словакии (1:2).

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1401250844050432002?s=21

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10650
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

ЧМ по хоккею-2021: расписание матчей 5 июня, США — Канада и Финляндия — Германия
Видео с места взрыва в петербургской квартире
"Она не спит": сообразительные дети спасли "умершую" маму
Белоруссия подготовила ответные меры на санкции Евросоюза

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры