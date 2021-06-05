«Спартак» поздравил Джикию, который в третий раз подряд признан лучшим игроком матча сборной России
22:05
Пресс-служба «Спартака» в Twitter поздравила защитника Георгия Джикию, который был признан болельщиками лучшим игроком сборной России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).
«Третья подряд награда лучшему игроку матча для Георгия Джикия! В этот раз кэп разделил ее с партнерами по команде», — говорится в сообщении «Спартака».
Для 27-летнего футболиста эта награда стала третьей кряду. Ранее он признавался лучшим в матчах с Польшей (1:1) и Словакии (1:2).
Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1401250844050432002?s=21
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