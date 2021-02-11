Сорокин рассказал о начале партнерства УЕФА и TikTok перед Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин по окончании шестого операционного визита УЕФА рассказал о сотрудничестве со спонсорами.

— Удалось ли сохранить всех спонсоров?

— Да, удалось. Более того, УЕФА приобретает новых партнеров — например, TikTok. Лояльность партнеров и спонсоров означает, что все стабильно с развитием футболе, и подчеркивает успех УЕФА.

— При развитии не самого позитивного сценария шла речь о том, что болельщики будут проводить быстрое тестирование. Так ли это?

— Мы пока не имеем такого решения. Технически мы готовы к этому, но такое решение еще не принято. Мы должны посмотреть на ситуацию. К раннему апрелю все будет ясно. Но мои личные надежды, что ситуация во всех странах станет лучше.

(Гоша Чернов)