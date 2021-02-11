Футбол
Российские турниры
Женский футбол
Международные турниры
Международные клубные турниры
Сборные
Зарубежные лиги
Остальное
Архив
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сорокин рассказал о начале партнерства УЕФА и TikTok перед Евро-2020

19:13
Теги:

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин по окончании шестого операционного визита УЕФА рассказал о сотрудничестве со спонсорами.

— Удалось ли сохранить всех спонсоров?

— Да, удалось. Более того, УЕФА приобретает новых партнеров — например, TikTok. Лояльность партнеров и спонсоров означает, что все стабильно с развитием футболе, и подчеркивает успех УЕФА.

— При развитии не самого позитивного сценария шла речь о том, что болельщики будут проводить быстрое тестирование. Так ли это?

— Мы пока не имеем такого решения. Технически мы готовы к этому, но такое решение еще не принято. Мы должны посмотреть на ситуацию. К раннему апрелю все будет ясно. Но мои личные надежды, что ситуация во всех странах станет лучше.

(Гоша Чернов)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир