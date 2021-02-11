Сорокин рассказал о готовности «Газпром Арены» к проведению игр Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин по окончании шестого операционного визита УЕФА подтвердил, что фан-зона во время турнира будет обустроена на Дворцовой площади.

— Мы проводим парадоксальный визит. Это вторая версия завершающего визита. В прошлом году в эти же даты мы тоже проводили его, но в силу причин, которые нам известны, все перенеслось. После этого визита начнется завоз материалов от партнеров, стадион будет адаптирован к матчам Евро. Во время визита мы провели пленарное заседание, подтвердили обязательства российской стороны и готовность организовать матчи Евро. Очень важно, что мы исходим из стопроцентной загрузки. Каким бы ни было финальное решение, мы готовимся к сценарию максимальной загрузки. Работа велась в том числе и по вопросам безопасности. И отдельное внимание будет уделено временной инфраструктуре.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового турнира Евро-2020 и один из четвертьфиналов.

(Гоша Чернов)