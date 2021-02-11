В оргкомитете Евро надеются на высокую заполняемость «Газпром Арены»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин по окончании шестого операционного визита УЕФА рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Нравится ли нам сокращать число билетов? Ну конечно, нет. Ни один организатор не хочет возвращать деньги за билеты. Но сейчас такое время, что все измеряется соотношением нашего желания подарить праздник и соблюдением норм охраны здоровья наших граждан. И этот баланс мы можем определить с компетентными ведомствами. Ни одно решение не будет принято без участия Роспотребнадзора. Он — часть всех процессов. Нужно дождаться апреля, но мы с оптимизмом смотрим на развитие ситуации. Мы можем прийти к достаточно большим цифрам, — сказал Сорокин.

(Гоша Чернов)