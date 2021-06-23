Франция — Португалия: прогноз от Анатолия Бышовца на матч Евро-2020
09:00
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Португалии.
«Я считаю, что Франция в этом матче явный фаворит. После последнего матча Португалии, можно сказать, что у них есть проблемы в обороне. Германия очень легко вскрывала их защиту. У Франции возникли проблемы с венграми из-за отсутствия ротации состава. Нужно было дать ключевым игрокам отдых. Нападающие сборной Франции посчитали этот матч проходным и были за это наказаны потерей двух очков. Думаю, что в предстоящем матче французы будут пытаться реабилитироваться и смогут добиться победы», — сказал Бышовец «СЭ».
Матч состоится 23 июня. Начало в 22:00 по московскому времени.
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