Sky Sports: УЕФА сократил заявку сборных на Евро-2024 до 23 футболистов

Заявки сборных на чемпионат Европы-2024 будут сокращены до 23 игроков, сообщает Sky Sports со ссылкой на регламент турнира.

Ранее из-за пандемии коронавируса во время Евро-2020 и проведения чемпионата мира-2022 в Катаре зимой заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. Однако на Евро-2024 количество будет сокращено до привычного числа в 23 игрока. Это предусмотрено регламентом УЕФА для проведения турнира.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе сыграют 24 сборные. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в декабре 2023 в Эльбской филармонии в Гамбурге.