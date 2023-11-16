Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:26

Sky Sports: УЕФА сократил заявку сборных на Евро-2024 до 23 футболистов

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заявки сборных на чемпионат Европы-2024 будут сокращены до 23 игроков, сообщает Sky Sports со ссылкой на регламент турнира.

Ранее из-за пандемии коронавируса во время Евро-2020 и проведения чемпионата мира-2022 в Катаре зимой заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. Однако на Евро-2024 количество будет сокращено до привычного числа в 23 игрока. Это предусмотрено регламентом УЕФА для проведения турнира.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе сыграют 24 сборные. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в декабре 2023 в Эльбской филармонии в Гамбурге.

Источник: Sky Sports
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азербайджан — Швеция: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости