Азербайджан сыграет со Швецией в отборочном турнире чемпионата Европы в четверг, 16 ноября. Игра пройдет на «Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку (Азербайджан). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Азербайджан — Швеция будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.50 по московскому времени.

В группе F азербайджанская сборная набрала 4 очка и занимает 4-е место, команда Янне Андерссона с 7-ю баллами располагается на 3-й строчке.

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