Сиссе поддержал Мбаппе после поражения Франции от Швейцарии на Евро-2020
02:02
Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе поддержал Кильяна Мбаппе после поражения от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Мбаппе не реализовал решающий пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
«Держи голову высоко. Ты чемпион! Только тт, кто ничего не делает, никогда не ошибается. Будь сильным», — написал Сиссе в Instagram.
Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником швейцарцев по плей-офф будет Испания.
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