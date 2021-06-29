Сиссе поддержал Мбаппе после поражения Франции от Швейцарии на Евро-2020

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе поддержал Кильяна Мбаппе после поражения от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Мбаппе не реализовал решающий пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

«Держи голову высоко. Ты чемпион! Только тт, кто ничего не делает, никогда не ошибается. Будь сильным», — написал Сиссе в Instagram.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником швейцарцев по плей-офф будет Испания.