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Сиссе поддержал Мбаппе после поражения Франции от Швейцарии на Евро-2020

02:02

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе поддержал Кильяна Мбаппе после поражения от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Мбаппе не реализовал решающий пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

«Держи голову высоко. Ты чемпион! Только тт, кто ничего не делает, никогда не ошибается. Будь сильным», — написал Сиссе в Instagram.

Публикация от Djibril Cisse A.K.A TCHEBA (@djibrilcisse1981)

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником швейцарцев по плей-офф будет Испания.

Франция — Швейцария

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля