Президент Швейцарии назвал великой победу сборной в 1/8 финала Евро над Францией
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Президент Швейцарии Ги Пармелан поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал Евро-2020.
«Какая игра! Поздравляю сборную Швейцарии по футболу с великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!» — написал Пармелан в Twitter.
Сборная Швейцарии в понедельник в Бухаресте в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 в серии пенальти победила действующего чемпиона мира команду Франции (3:3, 5:4 — по пенальти).
В четвертьфинале турнира команда Владимира Петковича 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Испании.
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Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
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