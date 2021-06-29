Президент Швейцарии назвал великой победу сборной в 1/8 финала Евро над Францией

Президент Швейцарии Ги Пармелан поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал Евро-2020.

«Какая игра! Поздравляю сборную Швейцарии по футболу с великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!» — написал Пармелан в Twitter.

Сборная Швейцарии в понедельник в Бухаресте в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 в серии пенальти победила действующего чемпиона мира команду Франции (3:3, 5:4 — по пенальти).

В четвертьфинале турнира команда Владимира Петковича 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Испании.