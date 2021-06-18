Шведская полиция на время Евро-2020 начала патрулировать улицы Петербурга
13:08
Сотрудники шведской полиции начали патрулировать улицы Петербурга на время Евро-2020, информирует «РИА Новости». Их легко отличить по шевронам с тремя золотыми коронами.
Иностранные полицейские работают совместно с нарядами «туристической» полиции в историческом центре города. Главная задача таких совместных патрулей — информационное взаимодействие при обеспечении безопасности и работе с болельщиками.
Сегодня на арене «Санкт-Петербург» пройдет матч сборных Словакии и Швеции (начало — в 16:00 мск).
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