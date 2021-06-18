Хорватия может прервать «вице-чемпионское проклятие» Евро-2020

Сегодня, 18 июня, свой второй матч на чемпионате Европы-2020 проведет действующий вице-чемпион мира сборная Хорватии.

В первом туре балканцы уступил англичанам (0:1), поэтому неудача в игре с чехами может свести к минимуму их шансы на выход в плей-офф.

Любопытно, что действующим финалистам ЧМ традиционно очень сложно даются чемпионаты Европы. С введения в 1980 году группового турнира они всего однажды пробились в плей-офф — отличилась сборная ФРГ в 1988-м — но и там были с ходу обыграны. А в XXI веке Германия-2004, Франция-2008 и Голландия-2012 не добились на Евро ни одной победы при трех ничьих и шести поражениях.

Европейские действующие вице-чемпионы мира на чемпионатах Европы:

Год Финалист предыдущего ЧМ Матчи ЧЕ Место в группе 1960 Швеция Не прошла отбор 1964 Чехословакия Не прошла отбор 1968 ФРГ Не прошла отбор 1972 Италия Не прошла отбор 1976 Голландия Чехословакия — 1:3 (д.в.)*, Югославия — 3:2 (д.в)** - 1980 Голландия Греция — 1:0, ФРГ — 2:3, Чехословакия — 1:1 3-е 1984 ФРГ Португалия — 0:0, Румыния — 2:1, Испания — 0:1 3-е 1988 ФРГ Италия — 1:1, Дания — 2:0, Испания — 2:0, Голландия — 1:2* 1-е 1996 Италия Россия — 2:1, Чехия — 1:2, Германия — 0:0 3-е 2004 Германия Голландия — 1:1, Латвия — 0:0, Чехия — 1:2 3-е 2008 Франция Румыния — 0:0, Голландия — 1:4, Италия — 0:2 4-е 2012 Голландия Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2 4-е 2020 Хорватия Англия — 0:1 ?

* Полуфинал.

** Матч за третье место.

Матч Хорватия — Чехия состоится сегодня, 18 июня, в 22.00 (мск).