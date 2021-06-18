Хорватия может прервать «вице-чемпионское проклятие» Евро-2020
Сегодня, 18 июня, свой второй матч на чемпионате Европы-2020 проведет действующий вице-чемпион мира сборная Хорватии.
В первом туре балканцы уступил англичанам (0:1), поэтому неудача в игре с чехами может свести к минимуму их шансы на выход в плей-офф.
Любопытно, что действующим финалистам ЧМ традиционно очень сложно даются чемпионаты Европы. С введения в 1980 году группового турнира они всего однажды пробились в плей-офф — отличилась сборная ФРГ в 1988-м — но и там были с ходу обыграны. А в XXI веке Германия-2004, Франция-2008 и Голландия-2012 не добились на Евро ни одной победы при трех ничьих и шести поражениях.
Европейские действующие вице-чемпионы мира на чемпионатах Европы:
|
Год
|
Финалист предыдущего ЧМ
|
Матчи ЧЕ
|
Место в группе
|
1960
|
Швеция
|
Не прошла отбор
|
|
1964
|
Чехословакия
|
Не прошла отбор
|
|
1968
|
ФРГ
|
Не прошла отбор
|
|
1972
|
Италия
|
Не прошла отбор
|
|
1976
|
Голландия
|
Чехословакия — 1:3 (д.в.)*, Югославия — 3:2 (д.в)**
|
-
|
1980
|
Голландия
|
Греция — 1:0, ФРГ — 2:3, Чехословакия — 1:1
|
3-е
|
1984
|
ФРГ
|
Португалия — 0:0, Румыния — 2:1, Испания — 0:1
|
3-е
|
1988
|
ФРГ
|
Италия — 1:1, Дания — 2:0, Испания — 2:0, Голландия — 1:2*
|
1-е
|
1996
|
Италия
|
Россия — 2:1, Чехия — 1:2, Германия — 0:0
|
3-е
|
2004
|
Германия
|
Голландия — 1:1, Латвия — 0:0, Чехия — 1:2
|
3-е
|
2008
|
Франция
|
Румыния — 0:0, Голландия — 1:4, Италия — 0:2
|
4-е
|
2012
|
Голландия
|
Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2
|
4-е
|
2020
|
Хорватия
|
Англия — 0:1
|
?
* Полуфинал.
** Матч за третье место.
Матч Хорватия — Чехия состоится сегодня, 18 июня, в 22.00 (мск).
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