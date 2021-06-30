Шевченко поддержал Беседина после травмы
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Форвард сборной Украины Андрей Шевченко поддержал нападающего Артема Беседина, который получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Против него грубо нарушил правила Маркус Даниэльссон. Швед получил красную карточку за этот фол.
В матче продолжается дополнительное время. Счет на данный момент равный — 1:1.
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