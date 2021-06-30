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Шевченко поддержал Беседина после травмы

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Андрей Шевченко и Артем Беседин. Фото Twitter
Андрей Шевченко и Артем Беседин. Фото Twitter
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Форвард сборной Украины Андрей Шевченко поддержал нападающего Артема Беседина, который получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Против него грубо нарушил правила Маркус Даниэльссон. Швед получил красную карточку за этот фол.

В матче продолжается дополнительное время. Счет на данный момент равный — 1:1.

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Швеция — Украина

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля