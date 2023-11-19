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Сегодня, 21:30

Шотландия — Норвегия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Канал «Матч Премьер» покажет трансляцию игры Шотландия — Норвегия в прямом эфире в 22.35
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

19 ноября сборная Шотландии сыграет дома в Глазго против Норвегии в матче группы А отборочного турнира на чемпионат Европы-2024 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк». Начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Шотландия — Норвегия будут доступны в матч-центре «СЭ».

Видеотрансляция игры Шотландия — Норвегия пройдет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 22.35 мск.

Норвежцы с 10 баллами занимают третье место в турнирной таблице своей группы. Шотландия — вторая с 16 очками. Ранее шотландцы досрочно вышли в финальную часть Евро-2024.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Футбол
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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