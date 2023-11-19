19 ноября сборная Грузии по футболу сыграет на выезде в городе Вальядолид против Испании в матче группы А отборочного турнира на чемпионат Европы-2024. Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Хосе Соррилья». Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых моментов игры Испания — Грузия.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры Испания — Грузия можно будет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 22.35 мск.

Испанцы с 18 очками лидируют в турнирной таблице группы А. Грузинская команда, за которую играет вингер Хвича Кварацхелия, располагается на четвертой строчке с 8 баллами.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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