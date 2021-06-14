Шотландия — Чехия, Евро-2020: где смотреть матч и во сколько начало трансляции
14:30
Сегодня, 14 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и Чехии. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе D, ее возглавила сборная Англии после вчерашней победы над Хорватией (1:0). Отметим, что в рамках Евро команды встречались 4 раза и шотландцы смогли набрать в этом противостоянии всего один балл.
За матчем Шотландия — Чехия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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