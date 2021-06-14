Сегодня, 14 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и Чехии. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе D, ее возглавила сборная Англии после вчерашней победы над Хорватией (1:0). Отметим, что в рамках Евро команды встречались 4 раза и шотландцы смогли набрать в этом противостоянии всего один балл.

За матчем Шотландия — Чехия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».