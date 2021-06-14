В отеле сборной Словакии произошел пожар

Днем 14 июня в отеле «Европа» на Михайловской улице Санкт-Петербурга, где располагается сборная Словакии по футболу, произошел пожар. К зданию приехала группа пожарных.

По информации «СЭ», возгорание произошло на кухне. Сейчас оно ликвидировано.

В понедельник, сегодня, словаки сыграют против Польши в матче группы E Евро-2020. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Сборная Словакии также играет в одной группе с Швецией и Испанией.