Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

В отеле сборной Словакии произошел пожар

14:18
В отеле сборной Словакии произошел пожар. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ» В отеле сборной Словакии произошел пожар. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
В отеле сборной Словакии произошел пожар. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
Теги:

Днем 14 июня в отеле «Европа» на Михайловской улице Санкт-Петербурга, где располагается сборная Словакии по футболу, произошел пожар. К зданию приехала группа пожарных.

По информации «СЭ», возгорание произошло на кухне. Сейчас оно ликвидировано.

В понедельник, сегодня, словаки сыграют против Польши в матче группы E Евро-2020. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Сборная Словакии также играет в одной группе с Швецией и Испанией.

В отеле сборной Словакии произошел пожар. Фото "СЭ"
В отеле сборной Словакии произошел пожар. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Словакия: прогноз Романа Орещука на матч Евро-2020
Шотландия — Чехия, Евро-2020: где смотреть матч и во сколько начало трансляции
Швеция — самая российская команда на чемпионате Европы за 17 лет
Украина повторила худшую серию в истории Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи