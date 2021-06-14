В отеле сборной Словакии произошел пожар
14:18
Днем 14 июня в отеле «Европа» на Михайловской улице Санкт-Петербурга, где располагается сборная Словакии по футболу, произошел пожар. К зданию приехала группа пожарных.
По информации «СЭ», возгорание произошло на кухне. Сейчас оно ликвидировано.
В понедельник, сегодня, словаки сыграют против Польши в матче группы E Евро-2020. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Сборная Словакии также играет в одной группе с Швецией и Испанией.
В отеле сборной Словакии произошел пожар. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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