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Шевченко объяснил, что нужно Украине для частого попадания в 1/4 финала Евро

12:55
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что пока внутри страны не будет сильного чемпионата, то национальная команда все реже будет добиваться высоких результатах на международных турнирах.

«Да, прошло 15 лет, и после четвертьфинала мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах. Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол», — приводит UA-Футбол слова Шевченко.

3 июля сборная Англии обыграла Украину в 1/4 финала чемпионата Европы со счетом 4:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией 7 июля в Лондоне. Украинцы лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.

Дополнительная информация:

https://www.ua-football.com/ukrainian/national/1625378160-shevchenko-o-chetvertfinale-evro-esli-u-nas-ne-budet-silnogo-vnutrennego-chempionata-my-vse-rezhe-budem-tuda-popadat.html

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