Зинченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram выразил благодарность болельщикам за их поддержку на Евро-2020.

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина», — написал Зинченко.

Вчера, 3 июля, сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4 и закончила выступление на чемпионате Европы.