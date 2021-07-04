Зинченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку
12:48
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram выразил благодарность болельщикам за их поддержку на Евро-2020.
«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед на каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина», — написал Зинченко.
Вчера, 3 июля, сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4 и закончила выступление на чемпионате Европы.
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