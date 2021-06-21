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Семак назвал сильные и слабые стороны сборной России

21:16
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал сильные и слабые стороны сборной России перед матчем группового этапа чемпионата Европы против Дании.

«Меня беспокоит, прежде всего, игра в обороне. К сожалению, это не самая сильная наша линия. Не такой большой выбор игроков. Особенно ощущается, что сыгранности не хватает.

Что касается плюсов, то атакующая линия и опорная зона у нас крепкая. В этом наш плюс. Мы можем высоко встречать и проводить хороши контратаки.

Что касается позиционной атаки, то ждем индивидуальных действий от Головина и Миранчука», — сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на канале «Россия 24».

В понедельник россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче третьего тура группового этапа Евро, встреча начнется в 22.00 (мск). После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

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