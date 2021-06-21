Ордец уверен, что отсутствие болельщиков не станет проблемой для сборной России в Дании

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал решение властей Дании не пускать российских болельщиков в Копенгаген на матч Евро-2020.

«Это минус для сборной России, я согласен. Когда нет своих болельщиков, всегда тяжелее. Но на самом деле, когда выходишь на поле, ты уже в игре и концентрируешься только на ней. Ребята знают, что болельщиков не будет, поэтому, думаю, психологически к этому подготовились. У профессионалов такая ситуация не должна вызвать проблем», — цитирует Ордеца «Газета.Ru».

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице. Дания — 0 баллов и четвертое место. Лидирует в квартете — Бельгия (6), Финляндия (3) — третья.

Матч Дания — Россия состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).