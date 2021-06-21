Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ордец уверен, что отсутствие болельщиков не станет проблемой для сборной России в Дании

21:15
Теги:

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал решение властей Дании не пускать российских болельщиков в Копенгаген на матч Евро-2020.

«Это минус для сборной России, я согласен. Когда нет своих болельщиков, всегда тяжелее. Но на самом деле, когда выходишь на поле, ты уже в игре и концентрируешься только на ней. Ребята знают, что болельщиков не будет, поэтому, думаю, психологически к этому подготовились. У профессионалов такая ситуация не должна вызвать проблем», — цитирует Ордеца «Газета.Ru».

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице. Дания — 0 баллов и четвертое место. Лидирует в квартете — Бельгия (6), Финляндия (3) — третья.

Матч Дания — Россия состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/21/n_16137134.shtml

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 69252
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Дания: прогноз Вячеслава Колоскова на матч Евро-2020
Что сказала продюсер Егорова о последних минутах его жизни
"Потерял сознание": продюсер Андрея Егорова рассказала, как умер актер
Москвичей предупредили о приходе «атмосферного монстра» к выходным

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи