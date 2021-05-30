Семь футболистов покинули расположение сборной Италии

Тренерский штаб сборной Италии исключил из предварительного состава на Евро-2020 семь футболистов. Теперь подготовку к турниру продолжат 28 игроков.

Расположение команды покинули: вратарь Алессио Краньо («Кальяри»), защитники Мануэль Ладзари («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), полузащитник Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), нападающие Джакомо Распадори («Сассуоло»), Винченцо Грифо («Фрайбург») и Мойзе Кин («ПСЖ»).

При этом к сборной присоединились игроки «Челси» Эмерсон и Жоржинью, которые играли в финале Лиги чемпионов.

Окончательная заявка должна состоять из 26 футболистов.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба — «Наполи»).