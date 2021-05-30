Евро 2020: расписание матчей России на чемпионате Европы

Сборная России по футболу в финальном турнире чемпионата Европы сыграет в группе B. Соперники россиян — сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Матчи группы B на Евро-2020 пройдут в четыре игровых дня — 12 июня 2021 года, 16 и 17 июня, а также 21 июня.

Игры примут два стадиона — «Санкт-Петербург» на Крестовском острове города Санкт-Петербург (Россия) и «Паркен Арена» в Копенгагене (Дания).

Чемпионат Европы по футболу 2020: расписание матчей группы России

(время начала — московское)

12 июня 2021, суббота

Матч 3. Копенгаген. 19.00. Дания — Финляндия

Матч 4. Санкт-Петербург. 22.00. Бельгия — Россия

16 июня 2021, среда

Матч 13. Санкт-Петербург. 16.00. Финляндия — Россия

17 июня 2021, четверг

Матч 17. Копенгаген. 19.00. Дания — Бельгия

21 июня 2021, понедельник

Матч 29. Копенгаген. 22.00. Россия — Дания

Матч 30. Санкт-Петербург. 22.00. Финляндия — Бельгия

Онлайн-трансляции матчей сборной России, результаты всех игр и турнирные таблицы групп Евро-2020 — на этой странице.

Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года