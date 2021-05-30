Евро 2020: расписание матчей России на чемпионате Европы
21:20
Сборная России по футболу в финальном турнире чемпионата Европы сыграет в группе B. Соперники россиян — сборные Бельгии, Финляндии и Дании.
Матчи группы B на Евро-2020 пройдут в четыре игровых дня — 12 июня 2021 года, 16 и 17 июня, а также 21 июня.
Игры примут два стадиона — «Санкт-Петербург» на Крестовском острове города Санкт-Петербург (Россия) и «Паркен Арена» в Копенгагене (Дания).
Чемпионат Европы по футболу 2020: расписание матчей группы России
(время начала — московское)
12 июня 2021, суббота
Матч 3. Копенгаген. 19.00. Дания — Финляндия
Матч 4. Санкт-Петербург. 22.00. Бельгия — Россия
16 июня 2021, среда
Матч 13. Санкт-Петербург. 16.00. Финляндия — Россия
17 июня 2021, четверг
Матч 17. Копенгаген. 19.00. Дания — Бельгия
21 июня 2021, понедельник
Матч 29. Копенгаген. 22.00. Россия — Дания
Матч 30. Санкт-Петербург. 22.00. Финляндия — Бельгия
Онлайн-трансляции матчей сборной России, результаты всех игр и турнирные таблицы групп Евро-2020 — на этой странице.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю