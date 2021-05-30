Кин, Кастровилли и Бираги исключены из предварительного состава сборной Италии на Евро-2020
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сократил предварительный состав команды на Евро-2020 до 28 игроков.
Из заявки были исключены вратарь «Кальяри» Алессио Краньо и полевые игроки Кристиано Бираги («Фиорентина»), Мануэль Лаццари («Лацио»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Мойзе Кин («ПСЖ») и Джан Марко Феррари («Сассуоло»).
Из имеющейся заявки в 28 футболистов тренерский штаб должен будет убрать двоих.
Предварительный состав сборной Италии.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
Защитники: Франческо Ачерби, («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано ( оба — «Наполи»).
На Евро-2020 итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.
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