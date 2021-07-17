Итальянский фанат сделал татуировку с Кьеллини, который оттаскивает Саку от трофея Евро-2020

Итальянский фанат после победы национальной команды в финале Евро-2020 над Англией сделал татуировку на руке.

Болельщик изобразил на руке момент, когда защитник Джорджо Кьеллини остановил полузащитника Букайо Саку, схватив его рукой за футболку. Фотография этого момента стала популярной в сети.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).