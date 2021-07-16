Кассано — о Педри: «Он делает невероятные вещи, но Иньестой ему не стать»
17:02
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о полузащитнике команды Испании Педри.
«Педри не станет Иньестой, потому что таких, как Андрес, больше не будет. Но он делает невероятные вещи», — приводит слова Кассано Mundo Deportivo со ссылкой на Bobo TV.
Педри был признан лучшим молодым игроком Евро-2020. 18-летний испанец провел на турнире шесть матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе.
Сборная Испании дошла до полуфинала, в котором уступила Италии (1:1; 2:4 — по пенальти).
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/20210715/410529300508/cassano-pedri-no-sera-iniesta-pero-hace-cosas-increibles.html
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