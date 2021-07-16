Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о полузащитнике команды Испании Педри.

«Педри не станет Иньестой, потому что таких, как Андрес, больше не будет. Но он делает невероятные вещи», — приводит слова Кассано Mundo Deportivo со ссылкой на Bobo TV.

Педри был признан лучшим молодым игроком Евро-2020. 18-летний испанец провел на турнире шесть матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе.

Сборная Испании дошла до полуфинала, в котором уступила Италии (1:1; 2:4 — по пенальти).