Сборная Швеции поддержала Кристиана Эриксена

Футболисты сборной Швеции на тренировке устроили специальную акцию в поддержку игрока сборной Дании Кристиана Эриксена.

«Когда мы вчера прилетели в Испанию, то узнали эту жуткую новость. Все наши мысли, силы и любовь сейчас вместе с Кристианом и его семьей», — сказал футболист сборной Швеции Себастьян Ларссон.

Sebastian Larsson: «N?r vi landade i Spanien ig?r s? n?ddes vi v?ldigt snabbt av de hemska nyheterna om Christian Eriksen.



Alla v?ra tankar, k?rlek och styrka g?r till Christian, hans familj, hans n?ra och k?ra och hela den danska truppen.



K?MPA CHRISTIAN! ?? @DBUfodbold pic.twitter.com/OT4Z0JiBcj — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 13, 2021

Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма матча Дания — Финляндия при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.