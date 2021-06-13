Жемалетдинов отметил игру Лукаку в матче Бельгия — Россия
Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от матча с Бельгией (0:3) на Евро-2020. Он отметил игру автор дубля форварда бельгийцев Ромелу Лукаку.
«Бельгия была не на пике формы, у них отсутствовали некоторые ключевые игроки, — сказал Жемалетдинов. — Из тех, кто был, отмечу Лукаку. Забил нам два: первый мы сами себе придумали, а в эпизоде со вторым мячом он хорошо пробежал, хорошо забил.
Первые 15 минут они (бельгийцы) сами боялись играть, это было видно со стороны. Выбивали мячи по аутам или в сторону наших ворот. У нас были моменты. Первый гол — очень обидный, сломал всю игру. Если бы не этот мяч, думаю, мы бы первые забили.
Победа финнов над датчанами? Мы откликаемся от своей игры. Нужно просто выиграть два следующих матча и спокойно решать свои задачи".
(Севастиан Терлецкий)
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